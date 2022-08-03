Фарид Исаев, автор haqqin.az 14:19

2 августа на освобожденных территориях Азербайджана произошел очередной подрыв мины. Как сообщалось, три сотрудника местной компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине в селе Гараханбейли Физулинского района, получив ранения различной степени тяжести. Одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу. Это уже не первый и, увы, наверняка не последний взрыв мины на освобожденных от армянской оккупации территориях. Вот уже почти два года война армян против азербайджанцев продолжается в этих районах в новой, куда более коварной и жестокой форме. Сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, которыми армяне буквально нашпиговали территории Азербайджана за тридцать лет оккупации, время от времени срабатывают, несмотря на все меры предосторожности.

Только за последний месяц в освобожденных от оккупации Ходжавенде, Джебраиле и Кельбаджаре было зафиксировано три подрыва на минах (две из них были противотанковые), в результате чего три человека получили ранения. Двое из них являются гражданскими лицами. За первые семь месяцев нынешнего года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали тридцать восемь азербайджанских граждан, три человека погибли, причем двое в результате взрыва кассетных боеприпасов. Всего же с 10 ноября 2020 года от подрыва мин и боевых боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана пострадали 102 мирных жителя, 32 человека погибли. Как известно, Азербайджан вложил значительные средства в разминирование территорий, привлек к этому процессу несколько иностранных компаний, закупил в Турции десятки саперных машин MEMATT, а также другое специальное оборудование. Помимо военнослужащих, к разминированию привлекается и гражданский персонал, прошедший специальную подготовку. Однако разминирование территорий – процесс длительный и трудный, вот почему освобожденные районы страны еще долго будут оставаться опасными для граждан, и новые жертвы, похоже, неизбежны. После окончания войны Азербайджан использовал все имеющиеся рычаги давления на Ереван, включая переговоры на международных площадках, чтобы получить карты минных полей. В результате Армения передала Азербайджану вначале карты заминированных территорий Агдамского, а затем и ряда других районов. Однако позднее выяснилось, что точность этих карт не превышает в некоторых случаях даже 20-25 процентов. По всей видимости, по-варварски минируя где только можно захваченные азербайджанские территории, армяне не составляли точных карт. Зная, что рано или поздно придется их вернуть, они делали все, чтобы этими землями азербайджанцы не могли воспользоваться как можно дольше. Более того, когда осенью 2020 года оккупационные подразделения армянской армии покидали территории Агдама, Кельбаджара и Лачина, они заминировали также дороги, тропы и горные перевалы.