Тайвань приглашает новых гостей

Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй предложил делегации Бундестага посетить остров на фоне обострения напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

"Запреты на поездки на Тайвань должны исчезнуть. Я предлагаю, чтобы делегация Бундестага во главе с председателем парламента Бербель Бас отправилась на Тайвань. Это исходило бы не от парламентских фракций, а от Бундестага как такового - как независимого законодательного государственного органа, который представляет народ и не подчиняется правительству", - сказал он, при этом добавив, что нынешняя ситуация представляет собой "самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года".