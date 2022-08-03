Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:41

В начале июля, когда экспорт казахстанской нефти через Россию был остановлен в третий раз, Казахстан мобилизовал все ресурсы в поисках альтернативных путей транспортировки нефти. С тех пор над этим вопросом по поручению президента Касыма-Жомарта Токаева в правительстве Казахстана ломают голову ведущие специалисты. Одним из возможных маршрутов является Азербайджан. Напомним, в начале июля городской суд Новороссийска приостановил на 30 дней «в связи с нанесением ущерба окружающей среде» работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому транспортируется 78,5 процента всей казахстанской нефти. Свое решение Россия изменила лишь в тот момент, когда Казахстан, сочтя причины остановки КТК «неправдоподобными» и «подозрительными», начал лихорадочный поиск альтернативных маршрутов. Даже несмотря на то, что транспортировка казахстанской нефти через Новороссийск была вскоре возобновлена.

Отметим, что магистральный трубопровод протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Крупнейшими акционерами КТК являются российская компания «Транснефть» (24 процента) и казахская «КазМунайГаз» (19 процентов). «Транснефть» – нефтепроводная компания, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, контролируемый правительством РФ. Владельцами консорциума являются также профильные компании США, Великобритании и Италии. Сегодня одна из самых обсуждаемых тем на рынке углеводородов связана с поисками Казахстана альтернативных маршрутов экспорта своей нефти. На днях отраслевые эксперты Казахстана и России обсуждали этот вопрос в ходе дискуссии на тему «Диверсификация экспорта казахской нефти. Есть ли альтернатива КТК?», которая была организована на онлайн-платформе российского Института развития технологий ТЭК. В частности, на платформе широко обсуждалась возможность транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан. Казахстанский эксперт, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов рассказал, что в прошлом маршрутом через Азербайджан, который называли «Казахстанской каспийской системой транспортировки», предполагалось, в первую очередь, экспортировать нефть с месторождения Тенгиз. Причем реализация этого проекта включала в себя несколько сегментов – строительство нефтепровода Ескене – Курык, транскаспийскую ветку от Курыка до Баку, инфраструктуру в Баку для обеспечения поставок казахстанской нефти в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), а также создание специального танкерного флота и двух специализированных терминалов в Казахстане и Азербайджане, способных переваливать от 25 до 38 миллионов тонн нефти в год.

Система, в которую предполагалось инвестировать до 1,4 миллиарда долларов, должна была заработать к 2014 году. В конце 2008 года, не дожидаясь реализации проекта, оператор Тенгиза – компания «Тенгизшевройл» (ТШО) наладила поставки нефти по этому маршруту, однако уже через несколько месяцев отказалась от экспорта. «Было много вопросов по качеству нефти, - напомнил Байдильдинов. – Азербайджан не хотел смешивать свой Azeri Light (эта марка добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли и прокачивается через БТД – авт.) с казахстанской нефтью. Поскольку Azeri Light торгуется сейчас с премией Brent. Если российский Urals и наша нефть торгуются минус 20-30 долларов, то азербайджанская – плюс 5-7, иногда даже больше. Они также не смогли договориться по тарифам на транспортировку – для Тенгиза БТД выходил дороже, в чем признавались акционеры «Тенгизшевройл», принявшие в итоге решение в пользу КТК». В свою очередь, Дмитрий Коптев, руководитель медиацентра ИРТТЭК, считает, что есть реальные варианты увеличения транспортировки нефти через Каспий без ощутимых капитальных расходов. В частности, он указал на то, что мощности БТД, а также нефтепровода Баку – Супса, приостановившего работу в этом году, в последнее время не использовались на 100 процентов – при ежегодной проектной мощности БТД в 50 миллионов тонн прокачка в 2021 году была зафиксирована на уровне 26,5 миллиона, а через нефтепровод Баку – Супса с годовой мощностью в 7,2 миллиона тонн – на уровне всего 4,2 миллиона тонн нефти. «То есть, если использовать свободные мощности этих трубопроводов, можно обойтись и без строительства новых труб, - отметил Коптев. – Но тут есть две существенные проблемы: качество нефти, о котором высказывались другие эксперты, а также строительство танкерного флота и вопросы его использования в условиях мелководья».