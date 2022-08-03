В Шамкире прощаются с шехидом
Тело военнослужащего азербайджанской армии Кязымова Анара Рустам оглу, погибшего 3 августа в результате армянского обстрела, доставлено в его родной город Шамкир.
Тело Кязымова передано его семье.
Напомним, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии. В результате погиб наш военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.