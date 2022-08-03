Эксперт Минздрава о важности грудного вскармливания для детей

В Азербайджане проводят мониторинги уровня грудного вскармливания детей. Полученные показатели оказались невысокими, заявил врач-педиатр, эксперт Министерства здравоохранения Эркин Рагимов, отвечая на вопрос haqqin.az в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

Врач уточнил, что частота грудного вскармливания до первых шести месяцев является низкой. «У кормящих матерей очень низкий риск послеродовой депрессии. А за счет выделяемых при грудном вскармливании гормонов матка восстанавливается быстрее, предотвращается рак молочной железы у кормящих женщин», - добавил педиатр.

По словам Рагимова, сами матери иногда жалуются на то, что у них стало значительно меньше молока. Но и желудок ребенка очень маленький, и даже небольшое количество грудного молока будет для него полезным.

Кормящим же матерям врач рекомендует правильно питаться, не переедать и пить много жидкости.