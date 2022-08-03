EMF Microfinance Fund предоставил Банку Республика очередной субординированный кредит

Банк при посредничестве компании Enabling Qapital LTD подписал очередной договор с европейской инвестиционной компанией EMF Microfinance Fund о предоставлении Банку субординированного кредита. Благодаря этому общая сумма кредита достигла 8 млн долларов сроком на 8 лет.

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, поддерживающий реальный сектор в стране, благодаря своей успешной деятельности продолжает привлечение финансовых ресурсов от крупных международных организаций.

Подписание этого договора свидетельствует об успешном опыте сотрудничества финансового института с Банком Республика и высокой уверенности в его долгосрочной стабильности. Средства в рамках подписанного договора будут направлены на кредитование приоритетного для Банка реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса.

За 30 лет своей успешной деятельности Банк Республика смог завоевать доверие клиентов и укрепиться в пятерке ведущих банков страны. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin. Или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.