Города Европы готовятся к отключению газа
Города в Европе испытывают нехватку газа и вынуждены вводить жесткие ограничения на использование электроэнергии, пишет Bloomberg.
В частности, Испания, Франция и Германия вводят жесткие нормы по использованию электричества, пытаясь сократить тем самым потребление газа. Ранее ЕС согласился сократить потребление энергии на 15%. Это привело к усилению контроля над термостатами и выключателями света по всей Европе. В Испании запретили охлаждать помещения кондиционерами ниже 27°C, подсвечивать памятники и включать подсветку в магазинах после 22:00. Указ об этом будет действовать до ноября 2023 года. Италия и Греция ввели аналогичные запреты на кондиционирование помещений – не ниже 27°C.
В столице Германии Берлине правительство обязалось снизить собственное энергопотребление на 10%. В городе перестали подсвечивать памятники ночью. А в Париже ввели штрафы в 150€ для предприятий, которые оставляют окна и двери открытыми во время работы кондиционера.
Все это сделано для того, чтобы остановить «газовый» кризис, с которым Евросоюз столкнулся после начала войны в Украине и введения жестких антироссийских санкций.
По словам экспертов, зимой ситуация будет катастрофической. В зимний период главным будет отопление. Многие люди могут столкнуться с его отключением или необходимостью снизить нагрев помещений. В Германии планируют поступить именно так.
Пока неясно, как Европа выйдет из этого кризиса. Сейчас она усиленно ищет поставщиков газа и работает над использованием альтернативных источников энергии.