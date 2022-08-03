Города Европы готовятся к отключению газа

Города в Европе испытывают нехватку газа и вынуждены вводить жесткие ограничения на использование электроэнергии, пишет Bloomberg.

В частности, Испания, Франция и Германия вводят жесткие нормы по использованию электричества, пытаясь сократить тем самым потребление газа. Ранее ЕС согласился сократить потребление энергии на 15%. Это привело к усилению контроля над термостатами и выключателями света по всей Европе. В Испании запретили охлаждать помещения кондиционерами ниже 27°C, подсвечивать памятники и включать подсветку в магазинах после 22:00. Указ об этом будет действовать до ноября 2023 года. Италия и Греция ввели аналогичные запреты на кондиционирование помещений – не ниже 27°C.

В столице Германии Берлине правительство обязалось снизить собственное энергопотребление на 10%. В городе перестали подсвечивать памятники ночью. А в Париже ввели штрафы в 150€ для предприятий, которые оставляют окна и двери открытыми во время работы кондиционера.