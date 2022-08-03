Операция «Возмездие» в Карабахе: третья полка, пятая папка справа
Уже многие годы и на официальном уровне, и со стороны экспертов однозначно утверждается, что для удачного проведения военных антитеррористических операций Азербайджану необходимо обеспечение и информационной безопасности. И если для этого нужен временный информационный вакуум - то все обязаны отнестись к этому с должным пониманием. Успешная операция «Возмездие» - прекрасное подтверждение этого тезиса. Умение азербайджанской армии планировать долгосрочные операции с 2020 года ни для кого не является секретом - но обеспечение их секретности, простите уж за невольную тавтологию, тоже является элементом военного искусства.
Поневоле вспоминается начальник немецкого Генерального штаба XIX века Альфред Шлиффен: когда адъютант рано утром доложил ему, что французские войска вторглись в Бельгию, он сказал: «Третья полка, пятая папка справа», после чего продолжил спать. В той папке был разработанный план, реализация которого позволила Германии выиграть эту битву. Азербайджанская армия достигла такого же уровня стратегического планирования.
Проблема в том, что золотое время Шлиффена, то есть секретности стратегических планов, просуществовало только до начала XXI века. С появлением интернета, а также вездесущих блогеров система секретности обрушилась как Ниагарский водопад. Еще в 80-х годах прошлого столетия аналитики различных разведок писали, что «в условиях развития современных средств массовой информации 80% информации разведок получается простым чтением открытых источников».
По нынешним временам этот процент вырос еще больше. Ведь сейчас не составляет проблем с помощью интернет-ресурсов отследить даже один рейс самолета, вне зависимости от того, что он везет – оружие в Ливию или Нэнси Пелоси на Тайвань. Фактически скрыть что-то в нынешнем мире невозможно – будь то поставки военной техники или же военные приготовления в том или ином регионе.
И здесь возникает принципиальный вопрос: с кем вы, блогеры? Либо вы за всеобъемлющую «свободу слова», когда в прямой эфир выкладываете координаты дислокации азербайджанских вооруженных сил. Либо за свою страну, которая решает вопросы территориальной целостности и национальной безопасности.
В человеческом геноме заложена вот эта черта – любой «диванный эксперт» обожает, когда ему предоставляется возможность выглядеть самым информированным о продвижении азербайджанских войск. И ту точку укажет, и эту, все с пылу с жару, профессионал экстра-класса.
Но такому человеку нелишне было бы помнить, что его читают не только у нас. И противник способен на основании его информации разработать свой план перехвата и засад. А когда вы, «диванные эксперты», страдающие речевым недержанием, получите сведения о потерях азербайджанских военных – вы возьмете ответственность на себя? Или будете по-попугайски твердить, что во всем виновато командование, когда его планы вы открыли врагу?
К счастью, большинство азербайджанских средств массовой информации крайне сдержаны и демонстрируют совершенно правильное понимание политики информационной безопасности, провозглашенной президентом Ильхамом Алиевым. Но есть и те, кто на это откровенно наплевал – лишь бы соблюсти свои права на «свободу слова». Это их выбор. Но мы в Азербайджане тоже имеем право на свое мнение, а потому можем сказать этим людям: «Дурную траву из поля вон».