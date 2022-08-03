Китай об «ошибочной» позиции G7

Если страны G7 не поменяют свою «ошибочную» позицию по Тайваню, Китай пересмотрит свои подходы к диалогу с ними, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Китай вместе с тем отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по острову. «Если они (страны G7 - ред.) не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога (с ними - ред.)», - сказала дипломат.

Накануне страны G7 призвали Китай решать проблему Тайваня мирным путем и выразили озабоченность по поводу военных учений, которые Пекин провел в водах вокруг острова.