Управление проектами с Cubics BMS: совершенно новый дизайн и даже больше

Cubics BMS — это очень гибкая ERP-система, которая улучшается ежедневно. Мы любим анализировать идеи наших клиентов и обновлять систему на основе их отзывов.

На этот раз мы решили уделить внимание самому важному бизнес-процессу любой компании – Управлению Проектами.

Классический модуль управления проектами был разработан командой Cubics как гибкий Канбан, однако обновленный модуль управления проектами с совершенно новым дизайном выглядит совершенно иначе.