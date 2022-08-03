Управление проектами с Cubics BMS: совершенно новый дизайн и даже больше
Cubics BMS — это очень гибкая ERP-система, которая улучшается ежедневно. Мы любим анализировать идеи наших клиентов и обновлять систему на основе их отзывов.
На этот раз мы решили уделить внимание самому важному бизнес-процессу любой компании – Управлению Проектами.
Классический модуль управления проектами был разработан командой Cubics как гибкий Канбан, однако обновленный модуль управления проектами с совершенно новым дизайном выглядит совершенно иначе.
После создания этапов управления, Вы можете контролировать сотни проектов и распределять свои ресурсы наиболее эффективным способом. И это визуально очень красиво. Все этапы для проектов окрашены в один цвет, что делает управление еще более эффективным. Поскольку Вы знаете возможности сотрудников и можете четко видеть, чем занимается Ваша команда, Вы сможете завершить работу в назначенные сроки или даже раньше. Если будут опоздания, этап будет отмечен красным флажком, что позволит начальству вовремя вмешаться и помочь решить сложности.
В обновленном дизайне создание стадий происходит сверхбыстро: стоит просто нарисовать прямоугольник в пустом пространстве, и Cubics BMS автоматически добавит следующий этап в календарь управления проектами. Вы также можете перетащить эти прямоугольники, и система сменит даты начала и окончания выбранного этапа.
Фильтрация этапов дает исключительную управленческую информацию о текущем статусе конкретных процессов. Вы можете выбрать любой этап и посмотреть, насколько эффективно протекают данные процессы для Ваших проектов.
Будучи гибким и безопасным, решение Cubics BMS позволяет контролировать доступ к различной информации для всего персонала, поэтому обмен информацией находится под полным контролем руководства.
Для информации о Cubics BMS: https://www.cubics.technology/bms/en/