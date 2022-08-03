Взрыв на складе с боеприпасами в Берлине: бушует пожар

В районе Груневальд на западе Берлина 4 августа произошел взрыв на складе, где хранятся боеприпасы и пиротехника.

Как сообщает Deutsche Welle, начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени. Причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара, сообщает издание.

Отмечается, что запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил Германии.