Взрыв на складе с боеприпасами в Берлине: бушует пожар
В районе Груневальд на западе Берлина 4 августа произошел взрыв на складе, где хранятся боеприпасы и пиротехника.
Как сообщает Deutsche Welle, начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени. Причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара, сообщает издание.
Отмечается, что запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил Германии.