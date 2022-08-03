Военно-воздушные силы Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки проводят учебно-тренировочные полеты с использованием боевых самолетов и вертолетов, сообщает Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе учений пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки.

В ведомстве добавили, что занятия проводятся с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, а полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.