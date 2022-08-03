Bakcell организовала благотворительную выставку для детей шехидов

Подошел к концу конкурс детских рисунков «Добавь красок в любовь к Родине!», организованный при поддержке Bakcell. На конкурс были представлены рисунки детей 7-17 лет из Баку, Сумгаита и Апшеронского района. Вся выручка от продажи картин была направлена на приобретение подарков детям шехидов Второй Карабах ской войны.

Организаторы и участники конкурса также посетили детей шехидов, чтобы выразить им свою поддержку и внимание. Подарки в рамках проекта получили около 100 детей шехидов. Участникам конкурса были вручены специальные сертификаты.

Bakcell уделяет особое внимание развитию, образованию и социальной интеграции детей с особыми потребностями, говорится в сообщении компании. В рамках программы корпоративной социальной ответственности (КСО) Bakcell Stars Bakcell ежегодно вносит свой вклад в образование и социальное обеспечение сотен детей.

Напомним, что компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.