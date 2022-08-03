Россияне скупают тонны золотых слитков

Россияне резко начали скупать золото для инвестиций. Это случилось после того, как в России отменили налог на покупку и продажу драгоценного металла, пишут российские СМИ.

Например, «Сбер» сообщил, что за пять месяцев клиенты купили золота на 10,9 тонны, а «Промсвязьбанк» продал золотых слитков на 1 тонну за последние 4 месяца. Власти оценили потенциал внутреннего спроса на золото в районе 50 тонн в год, или около 15% общего производства золота в стране.

Банки отметили всплеск спроса на слитки весом от 1кг и выше. Эксперты предостерегли россиян от рискованных вложений. Реализовать «реальный» металл в слитках очень сложно, а его инвестиционные преимущества неочевидны. Золото в слитках падает в цене сразу после покупки. К тому же покупатели должны платить за их хранение в банках, так как дома это сделать невозможно.

Рост внутреннего спроса на драгоценный металл совпал с кризисом в золотодобывающем секторе России. Он сильно пострадал из-за европейских санкций после того, как началась война в Украине.