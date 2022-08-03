В секторе Газа неспокойно

Несколько дней подряд правоохранительные органы Израиля перебрасывают подкрепления к сектору Газа. Они ожидают нападения со стороны боевиков «Исламского джихада», пишет газета The Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля призвала десятки офицеров из резерва для укрепления обороны вдоль сектора Газа. Военные перекрыли многие дороги в этом районе и подняли в воздух десятки дронов, чтобы следить за границей сектора.

Укрепление обороны началось после того, как 2 августа на Западном берегу арестовали полевого командира группировки «Исламский джихад» Басима ас-Саади. Это не первый его арест, однако сейчас обвинение изменилось. Правоохранители указывают его как ключевого координатора группировки, который занимался подготовкой молодого пополнения.

«Исламский джихад» угрожает Израилю и обещает обрушить на него «мощь своего самого продвинутого оружия».