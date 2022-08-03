В Кремле обеспокоились ситуацией в Карабахе

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с очередным обострением ситуации в Карабахе, следят за развитием событий и призвали стороны к сдержанности.

"Мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации (в Карабахе - ред.). Также призываем стороны к сдержанности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

Песков добавил, что "главное - это выполнение всех положений известных трехсторонних документов".