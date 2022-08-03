«Европа в самом опасном положении со времен Второй мировой войны»

Текущее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что НАТО «стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в большую войну».

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта в Украине в большую войну», - сказал он в ходе выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утёйа.