Генпрокуратура снова отреагировала на публикации haqqin.az: борьба с провокациями!

Напомним, что ранее haqqin.az в цикле статей об информационных провокациях в соцсетях подверг анализу и критике ситуацию в азербайджанском сегменте социальных сетей. В статьях приводились конкретные примеры провокаций, чинимых новоявленной плеядой блогеров и сети троллей, а также предлагалось усилить информационную безопасность и ужесточить регулирование в этой сфере.

В сообщении, поступившем в редакцию haqqin.az, Генпрокуратура отмечает, что равноправие религиозных верований является примером, который Азербайджан демонстрирует всему миру с точки зрения мультикультурализма и толерантности.

«К сожалению, в ряде случаев в СМИ и на страницах социальных сетей встречаются случаи разжигания национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижения на этой почве достоинства индивидов в соответствии с их мировоззрением. Это посягательство на закрепленную в Конституции свободу совести, права граждан вне зависимости от их национальной, расовой или религиозной принадлежности.

В ходе проведенного Генпрокуратурой мониторинга было установлено, что житель Апшеронского района Тейар Гусейнли в ходе споров в интернете использовал в отношении обладающих другое мировоззрение пользователей резкие и оскорбительные высказывания. Кроме того, в проходивших обсуждениях Мубариз Садыглы, Ниджат Дадашев, Иршад Мурадов распространили оскорбительные и клеветнические сообщения, которые также нарушали неприкосновенность личной жизни», - говорится в заявлении.

Тем самым были нарушены пункты 13-2.2.3 и 13-2.3.9 Закона «О защите информации».

В ходе профилактической беседы вышеуказанные лица сознались, что не думали, что их действия представляют общественную опасность. Они признали свою вину и пообещали не допускать впредь подобных правонарушений. Таким образом, вышеуказанные лица отделались предупреждением.

Вместе с тем Генпрокуратура обращается к представителям СМИ и пользователям соцсетей о недопустимости распространения информации, которая может вызвать панику в обществе. В противном случае будут предприняты предусмотренные законом меры.