Зеленский собрал ставку главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает пресс-служба СНБО.
«В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности», - говорится в сообщении.
Первым в повестке дня обсуждался вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.
Также была заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив.
Кроме того, были заслушаны доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.