Зеленский собрал ставку главнокомандующего

Первым в повестке дня обсуждался вопрос о состоянии обеспечения Сил обороны необходимым вооружением и военной техникой.

«В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности», - говорится в сообщении.

Также была заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив.

Кроме того, были заслушаны доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.