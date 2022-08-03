Обнародованы решения Высшего военного совета Турции в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно решению Совета, начиная с 30 августа 2022 года повышены в званиях 16 генералов и адмиралов, а также 47 полковников ВС Турции. Кроме того, срок должностных обязанностей начальника Генштаба Яшара Гюлера продлен на год.

Как сообщает Anadolu, также Совет принял решение отправить на пенсию командующих ВМС Аднана Озбала и ВВС Хасана Кучукюза. Командующим ВМС Турции назначен адмирал Эрджумент Татлыоглу, ВВС возглавил генерал Атилла Гюлан.