Командующих ВМС и ВВС Турции отправили в отставку обновлено
Обнародованы решения Высшего военного совета Турции в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно решению Совета, начиная с 30 августа 2022 года повышены в званиях 16 генералов и адмиралов, а также 47 полковников ВС Турции. Кроме того, срок должностных обязанностей начальника Генштаба Яшара Гюлера продлен на год.
Как сообщает Anadolu, также Совет принял решение отправить на пенсию командующих ВМС Аднана Озбала и ВВС Хасана Кучукюза. Командующим ВМС Турции назначен адмирал Эрджумент Татлыоглу, ВВС возглавил генерал Атилла Гюлан.
* * * 15:32
В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание Высшего военного совета Турции. Как сообщает Anadolu, обсуждения в Президентском комплексе продолжались около часа в закрытом для прессы режиме.
Согласно данным, в заседании приняли участие вице-президент Фуат Октай, министр юстиции Бекир Боздаг, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, глава МВД Сулейман Сойлу, министр нацобразования Махмут Озер, министр нацобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер, командующий сухопутными силами Муса Авсевер, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз.