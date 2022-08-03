Синоптики пообещали сильный ветер и дожди

С 6 августа до полудня 9 августа в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра, как ожидается, будет составлять 15-18 м/с, а 6-7 августа порывы ветра местами на полуострове будут достигать 20 м/с.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 6-8 августа в основном ночью и утром местами будет дождливо.

В районах Азербайджана с вечера 5 до второй половины дня 9 августа местами ожидаются грозовые дожди, западный ветер усилится до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.