Сегодня в 21:00 на «Баксель Арене» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между бакинским «Нефтчи» и венским «Рапидом».

Игру представителей Азербайджана и Австрии будет судить бригада арбитров из Хорватии во главе с Дарио Белем.

Ответная встреча пройдет 11 августа в Вене. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Вадуца» (Лихтенштейн) и «Коньяспора» (Турция). Первый матч этих команд также состоится сегодня.

Накануне матча «Нефтчи» подготовил как всегда оригинальное промовидео, посвященное предстоящей игре.