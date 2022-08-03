Вот так «Нефтчи» обыгрывал австрийцев 15 лет назад А как будет сегодня?; ВИДЕО
Сегодня в 21:00 на «Баксель Арене» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между бакинским «Нефтчи» и венским «Рапидом».
Игру представителей Азербайджана и Австрии будет судить бригада арбитров из Хорватии во главе с Дарио Белем.
Ответная встреча пройдет 11 августа в Вене. Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф с сильнейшим в противостоянии «Вадуца» (Лихтенштейн) и «Коньяспора» (Турция). Первый матч этих команд также состоится сегодня.
Накануне матча «Нефтчи» подготовил как всегда оригинальное промовидео, посвященное предстоящей игре.
«Нефтчи» один раз пересекался в еврокубках с клубами из Австрии. Было это в квалификации Кубка УЕФА-2007/08. На выезде бакинцы уступили «Риду» со счетом 1:3, а в Баку команда Гурбана Гурбанова уже к 22-й минуте вела 2:0. «Нефтчи» мог забить еще и не раз, но не использовал свои моменты, а на 85-й минуте пропустил решающий гол и выбыл из борьбы.
На этот раз игра в Баку станет первой в двухматчевом противостоянии, так что победа с разницей в один мяч, в отличие от матча 15-летней давности, будет очень даже неплохим результатом перед выездом в Австрию.