AZAL обратился к гражданам

В последнее время от имени AZAL распространяется подозрительная ссылка с сообщением о крупном денежном выигрыше. Подобные сообщения, в частности, передаются через мессенджеры, социальные сети или электронную почту. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В сообщении отмечается, что AZAL призывает граждан быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Вся официальная информация AZAL размещается на официальном сайте авиакомпании (www.azal.az), а также на ее страницах в соцсетях.

Кроме того, заявили в пресс-службе, в последнее время от имени AZAL юридическим и физическим лицам поступают различные предложения о сотрудничестве, трудоустройстве и т.д. Данная категория лиц, которая занимается мошенничеством, пользуясь именем AZAL, не имеет никакого отношения к авиакомпании. ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» не несет никакой ответственности за обещания, данные от ее имени на неофициальных источниках.

Граждан, столкнувшихся с подобными случаями, в авиакомпании просят немедленно обратиться в правоохранительные органы.