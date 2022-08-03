Руководство бара Dedaena Bar в Тбилиси обязало граждан России заполнять анкеты с вопросами о геополитической обстановке в мире, сообщает Baza.

Согласно данным, для посещения заведения россияне должны оформить «входную визу», а для этого необходимо согласиться с утверждениями, что Крым «принадлежит» Украине, а «Абхазия и Цхинвалский регионы» являются частью Грузии. Кроме того, россияне также должны произнести фразу «Слава Украине» и взять на себя обязательство не разговаривать с сотрудниками бара на русском языке.

Как утверждается, «входные визы» были введены из-за «деликатной политической ситуации» и некоторых россиян, которые «плохо вели» себя в заведении.