Китайские ракеты упали в японских водах

Пять баллистических ракет Китая упали в исключительную экономическую зону Японии. Они были запущены китайскими военными во время учений вокруг Тайваня. Об этом заявили в правительстве Японии.

«Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей», - сказал министр обороны Японии Нобуо Киши. Он отметил, что это первый случай, когда баллистическая ракета, принадлежащая китайским военным, приземлилась в японских водах. Правительство Японии заявило дипломатический протест китайскому правительству.