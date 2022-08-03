«Азеригаз» выслушал проблемы жителей Гаджигабула

В Гаджигабульском районе была организована акция ПО «Азеригаз» под названием «Открытый микрофон», которая уже стала традиционной.

Как сообщили haqqin.az в «Азеригаз», каждый из жителей, собравшихся на территории проведения акции, в индивидуальном порядке сделал свое обращение.

Сотрудники «Азеригаз», в свою очередь, выслушали жалобы и предложения жителей и оказали некоторым из них помощь на месте. Обращения, требующие рассмотрения, были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы.