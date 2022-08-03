Столтенберг в юности был против НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в юности был против членства Норвегии, его страны, в НАТО. Об этом он рассказал перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утейа.

«В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. <...> Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!», - отметил Столтенберг, добавив, что в 1980-е годы он изменил свою позицию, но «никогда и не собирался» стать во главе НАТО.

По его словам, ему хотелось работать с социально-значимыми вопросами и статистикой, а после этого «в один прекрасный день» возглавить Центробанк страны.