Киев жестко ответил Amnesty International

В Офисе президента Украины отреагировали на это заявление, назвав его "крайне странным и выглядит органичной частью российской кампании дезинформации и пропаганды".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что "единственной реальной, доказанной и безусловной опасностью для украинцев" является именно российская армия. "Россия нарушает все возможные конвенции и правила ведения войны, а ее агрессия изначально имеет единственную цель - уничтожить украинцев как нацию. Украинские защитники защищают свою землю, свои семьи и свое государство. В этой истории есть простое черное и белое и четкие причинно-следственные связи без полутонов", - сказал Подоляк.

Он добавил, что "...Украина пытается всеми силами защитить своих граждан. Для этого мы пытаемся эвакуировать граждан из зоны наиболее активных боевых действий. Сегодня это Донбасс".

Доклад прокомментировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Я считаю его (заявление) несправедливым. Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет, что "мы критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International - это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса...", - заявил Кулеба.

Украинский министр призвал организацию прекратить "заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия...".