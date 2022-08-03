Почему контрнаступление Украины на юге пока откладывается

На данный момент планы Украины по контрнаступлению на юге откладываются из-за встречного удара российских войск. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, на херсонском направлении уже начаты наступательные действия, и украинской армии удалось освободить много населенных пунктов и немного продвинуться вперед.

"Но Россия решила провести встречный удар. Потому пока наши планы откладываются. Сначала нам нужно будет отбить этот удар, а уже потом по результатам мы посмотрим: или перейдем к глухой обороне и позиционным боям, если наши войска вымотаются, или, если у нас останутся резервы, то вполне вероятно, что перейдем в контрнаступление", - добавил Жданов.