«Оппозиция Грузии желает вовлечь страну в войну с Россией»

Заявление Оханашвили прозвучало в контексте бурной дискуссии о позиции грузинских властей по отношению к войне в Украине, а также в контексте участившихся в последнее время словесных атак близких к власти депутатов на послов США и ЕС: их обвиняют в потакании силам, якобы желающим втягивания Грузии в войну.

«Оппозиция желает дестабилизации и вовлечения Грузии в войну с Россией»,— заявил на брифинге один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), председатель парламентского комитета по юридическим делам Анри Оханашвили. Так он прокомментировал требование оппозиции во главе с партией Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» о необходимости ввести визовый режим для граждан РФ. Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода".

В этой связи 48 депутатов (практически все члены парламента от оппозиционных партий) сегодня, 4 августа, опубликовали открытое письмо, призвав коллег из правящей партии, а также премьер-министра Ираклия Гарибашвили «прекратить клеветническую и дезинформационную кампанию против главных стратегических партнеров страны — США и ЕС».

Одним из недавних поводов для дискуссии между властями и оппозицией стали высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что если Грузия считает Абхазию и Южную Осетию «своими территориями», то ей стоило бы «защищать свои земли». «Если вы считаете, что эти земли ваши, — то подражайте нам и действуйте, как мы»,— заявил Данилов.

В Тбилиси эта фраза многими была воспринята как прямой призыв к войне с бывшими автономиями, независимость которых РФ признала после пятидневной войны 2008 года. Премьер Гарибашвили сказал, что Грузия «не будет воевать против своих абхазских и осетинских братьев и сестер». А председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заметил, что Алексей Данилов якобы «озвучивает желание грузинской оппозиции». Между тем оппозиционер, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, занимавший пост советника при президенте Украины Петре Порошенко, возмутился этими обвинениями со стороны Кобахидзе, а высказывания Алексея Данилова назвал «дебильными».