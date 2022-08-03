Отдел информации 19:06

Вот уже два года, как США концентрируют в греческом городе Александруполис (в Турции его назвают Дедеагадж) значительное количество военной техники и живой силы, что не может не беспокоить Анкару, которая неоднократно выражала по этому поводу протесты. Эрдоган не верит, что военное присутствие США в Дедеагадже связано только с угрозами со стороны России, и не исключает, что оно может быть направлено также против региональных интересов Турции. Авторитетное издание The Business Insider опубликовало статью о том, что происходит в Дедеагадже, где США наращивают самую крупную за последние полвека концентрацию живой силы и боевой техники в Европе, рассказав также о стратегическом значении этого портового города на северо-востоке Греции.

Как пишет издание, в конце мая в Александруполисе пришвартовался транспортный буксир USS Arlington ВМФ США, после чего 1500 американских офицеров и рядовых морских пехотинцев буквально наводнили все рестораны и кафе города. «Американцы находились у нас всего три дня, - рассказал греческой газете Kathimerini Георгиос Дэвис, бывший президент Ассоциации гостеприимства Александруполиса. - Но за это время они съели весь запас яиц в городе. В моем ресторане я подаю 16 различных видов мяса. Американские морпехи попробовали их все». «Визит моряков и морпехов проходит на фоне расширения сотрудничества вооруженных сил США и Греции и подчеркивает растущую важность юго-восточного фланга Европы для США и стран НАТО, - пишет The Business Insider. - Александруполис расположен неподалеку от границы Греции с Болгарией и Турцией и примерно в 60 милях от пролива Дарданеллы, морских ворот в Черное море. Расположение города и его разветвленная сеть автомобильных и железных дорог обеспечивают наземные маршруты вокруг Босфора и быстрый доступ к Черному морю, Балканам и другим направлениям юго-восточного фланга НАТО». Как пишет издание, значение Александруполиса было закреплено в обновленном Соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве, подписанном между Грецией и США в октябре прошлого года, по которому США получили приоритетный доступ к порту, что приобретает особую важность на фоне войны в Украине.

По заявлениям Пентагона, США наращивают военное присутствие в порту Александруполис, чтобы поддержать союзников по НАТО в регионе и свести к минимуму влияние России на юге Европы, где Кремль в силу этнических и экономических факторов традиционно доминировал. В результате, за неполный год американцы несколько раз сгружали в Александруполисе тяжелую технику, проведя также две крупнейшие операции по высадке десанта. Порт также использовался в ходе региональных военных учений США, в том числе, при переброске военной техники и живой силы из США в Европу в рамках операции «Атлантическая решимость». Помимо этого, стало известно, что греческий порт будут использовать также армии Италии и Великобритании для доставки на юго-восток Европы техники и воинских подразделений. Впрочем, Дедеагадж – это не только стратегический пункт для переброски вооружений и военной техники союзников по НАТО. Этот еще и порт, играющий важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. По информации издания, там же, в нескольких милях от берега, планируется построить плавучую установку и газохранилище (проект FSPU) для получения компримированного природного газа. Региональный проект FSRU начнет работу к концу 2023 года и станет точкой схождения региональных сетей газопроводов, идущих из Италии и Болгарии в Турцию и Грузию. Сообщается также, что данный проект станет частью поддерживаемого Евросоюзом Южного газового коридора (ЮГК), по которому азербайджанский газ поступает через Турцию в Европу. После российского вторжения в Украину значение ЮГК многократно возросло, что подтверждает подписанный недавно с Еврокомиссией меморандум, в соответствии с которым Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу по ЮГК, доведя его до 20 миллиардов кубометров в год.