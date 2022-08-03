Что связывает Азербайджан с американскими войсками в Дедеагадже? главное на этот час
Вот уже два года, как США концентрируют в греческом городе Александруполис (в Турции его назвают Дедеагадж) значительное количество военной техники и живой силы, что не может не беспокоить Анкару, которая неоднократно выражала по этому поводу протесты. Эрдоган не верит, что военное присутствие США в Дедеагадже связано только с угрозами со стороны России, и не исключает, что оно может быть направлено также против региональных интересов Турции.
Авторитетное издание The Business Insider опубликовало статью о том, что происходит в Дедеагадже, где США наращивают самую крупную за последние полвека концентрацию живой силы и боевой техники в Европе, рассказав также о стратегическом значении этого портового города на северо-востоке Греции.
Как пишет издание, в конце мая в Александруполисе пришвартовался транспортный буксир USS Arlington ВМФ США, после чего 1500 американских офицеров и рядовых морских пехотинцев буквально наводнили все рестораны и кафе города.
«Американцы находились у нас всего три дня, - рассказал греческой газете Kathimerini Георгиос Дэвис, бывший президент Ассоциации гостеприимства Александруполиса. - Но за это время они съели весь запас яиц в городе. В моем ресторане я подаю 16 различных видов мяса. Американские морпехи попробовали их все».
«Визит моряков и морпехов проходит на фоне расширения сотрудничества вооруженных сил США и Греции и подчеркивает растущую важность юго-восточного фланга Европы для США и стран НАТО, - пишет The Business Insider. - Александруполис расположен неподалеку от границы Греции с Болгарией и Турцией и примерно в 60 милях от пролива Дарданеллы, морских ворот в Черное море. Расположение города и его разветвленная сеть автомобильных и железных дорог обеспечивают наземные маршруты вокруг Босфора и быстрый доступ к Черному морю, Балканам и другим направлениям юго-восточного фланга НАТО».
Как пишет издание, значение Александруполиса было закреплено в обновленном Соглашении о взаимном оборонном сотрудничестве, подписанном между Грецией и США в октябре прошлого года, по которому США получили приоритетный доступ к порту, что приобретает особую важность на фоне войны в Украине.
По заявлениям Пентагона, США наращивают военное присутствие в порту Александруполис, чтобы поддержать союзников по НАТО в регионе и свести к минимуму влияние России на юге Европы, где Кремль в силу этнических и экономических факторов традиционно доминировал. В результате, за неполный год американцы несколько раз сгружали в Александруполисе тяжелую технику, проведя также две крупнейшие операции по высадке десанта.
Порт также использовался в ходе региональных военных учений США, в том числе, при переброске военной техники и живой силы из США в Европу в рамках операции «Атлантическая решимость».
Помимо этого, стало известно, что греческий порт будут использовать также армии Италии и Великобритании для доставки на юго-восток Европы техники и воинских подразделений.
Впрочем, Дедеагадж – это не только стратегический пункт для переброски вооружений и военной техники союзников по НАТО. Этот еще и порт, играющий важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. По информации издания, там же, в нескольких милях от берега, планируется построить плавучую установку и газохранилище (проект FSPU) для получения компримированного природного газа. Региональный проект FSRU начнет работу к концу 2023 года и станет точкой схождения региональных сетей газопроводов, идущих из Италии и Болгарии в Турцию и Грузию.
Сообщается также, что данный проект станет частью поддерживаемого Евросоюзом Южного газового коридора (ЮГК), по которому азербайджанский газ поступает через Турцию в Европу. После российского вторжения в Украину значение ЮГК многократно возросло, что подтверждает подписанный недавно с Еврокомиссией меморандум, в соответствии с которым Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу по ЮГК, доведя его до 20 миллиардов кубометров в год.
«Поскольку Европа быстро движется к тому, чтобы свести на нет уязвимость перед энергетическим шантажом Кремля и навсегда избавиться от российской энергозависимости, региональный проект FSRU в Александруполисе приобретает все более важное значение», — заявил в мае Джеффри Пайетт, тогдашний посол США в Греции.
Однако растущее военное присутствие США в Дедеагадже беспокоит не только Россию, но и Турцию. Не секрет, что между Анкарой и Афинами существует серьезная напряженность из-за того, что греки вооружают Эгейские острова и превращают Дедеагадж в крупнейшую в Европе зону сосредоточения современных видов наступательного оружия.
В октябре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом США Джо Байденом выразил обеспокоенность по этому поводу, а в прошлом месяце обратился к Белому Дому с прямым вопросом: «Против кого созданы военные базы на территории Греции?».
На заверения Вашингтона, что созданы они исключительно против России, лидер Турции ответил:
«Мы в это не верим!».
Как пишет The Business Insider, в настоящее время Пентагон используют базу греческой армии недалеко от Александруполиса и еще не создал в этом городе собственную военную базу. Однако по мере расширения инфраструктуры Александруполиса и обострения напряженности в регионе, стратегическое значение этого греческого порта будет только возрастать.