Объявлен состав сборной Азербайджана на 5-е Игры Исламской солидарности, которые пройдут с 9 по 18 августа в турецкой Конье.

По сообщению Министерства молодежи и спорта, нашу страну представят 282 спортсмена и спортсменки. Впрочем, за оставшиеся дни в списке могут произойти некоторые изменения.

Если не считать хозяев – команду Турции, то у Азербайджана самый большой состав среди стран-участниц Игр.

Наши спортсмены будут соревноваться в следующих видах спорта: тяжелая атлетика, стрельба, легкая атлетика, баскетбол 3х3, дзюдо, футбол, борьба, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, художественная гимнастика, гандбол, каратэ, кикбоксинг, фехтование, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, таэквондо, велоспорт и волейбол.

Ожидается участие таких известных спортсменов, как легкоатлет Назим Бабаев, борцы Гаджи Алиев и Мария Стадник, каратистка Ирина Зарецкая, таэквондисты Милад Беиги Харчегани и Радик Исаев, фехтовальщица Анна Башта и других.

При этом в борьбе, дзюдо и футболе Азербайджан будет представлен не сильнейшими спортсменами. Борцы и дзюдоисты готовятся к чемпионатам мира, а в футболе ведущие игроки заняты в своих клубах, которые участвуют в еврокубках и готовятся к стартующему завтра чемпионату Азербайджана.

Некоторые наши спортсмены уже находятся в Конье. Остальные отправятся 5 и 8 августа чартерными рейсами Баку – Конья.

Напомним, что предыдущая Исламиада проходила в Баку в 2017 году. Азербайджан занял 1-е место в командном зачете, завоевав 162 медали - 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых.