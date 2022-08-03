Следует отметить, что согласно пункту 1.4 «Плана мероприятий на 2020-2022 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов», утвержденного указом президента № 2178 от 27 июля 2020 года, с целью реализации проекта оценки технической безопасности Шамкирского, Еникандского, Мингячевирского, Варваринского и Джейранбатанского водохранилищ был заключен контракт между министерством и японской компанией. Уже начато выполнение работ.

МЧС тесно сотрудничает с японской компанией Shinyei Kaisha, одной из самых опытных компаний мира в области ликвидации последствий природных и техногенных явлений, сообщается на сайте ведомства.

В рамках проекта планируется провести оценку уровня безопасности гидротехнических сооружений на указанных водоемах и определить их пригодность к эксплуатации. При этом консалтинговая компания установит на складах контрольно-измерительные приборы для наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений, создаст сеть сейсмологического мониторинга, разработает правила эксплуатации и декларации безопасности гидротехнических сооружений, а также проведет обучение по техническому надзору местных специалистов.

Также планируется проведение топогеодезических, гидрогеологических, инженерно-геологических, инженерно-геофизических, сейсмологических исследований и инструментальных обследований, а также различных видов лабораторных анализов и испытаний по определению безопасности гидротехнических сооружений. Помимо этих работ, по каждому объекту будут проведены батиметрические измерения и аэрофотосъемка с использованием современного оборудования.

В целях прогнозирования техногенных процессов, которые могут происходить в указанных водоемах, и устранения опасной ситуации на первом этапе будут проведены комплексные исследования и инструментальные обследования водоемов, проведена оценка технической безопасности, и подготовленные предложения будут представлены в Кабинет министров для рассмотрения и поручения о принятии соответствующих мер.