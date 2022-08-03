Если Россия победит в войне в Украине, то сама война, энергетический и продовольственный кризисы покажутся цветочками. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время онлайн встречи с представителями африканских СМИ.

"Если РФ победит в этой войне - это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос", - говорит он.

По словам президента Украины, спровоцированная продовольственная опасность, спровоцированный энергокризис, спровоцированная война Россией - "это начало, это цветочки, по сравнению с тем, что будет".

"Не дай Бог, чтобы Россия победила в этой войне. Сколько можно наступать на эти грабли?" - добавил Зеленский.