Полковник ГРУ Стрелков: HIMARS значительно превосходит российские аналоги видео
Бывший командующий сепаратистами Донбасса, полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин) советует россиянам не верить в доклады министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы уничтоженных шести HIMARS.
"Шойгу верить - себя не уважать. Никому не верьте", - отметил Стрелков.
Говоря о работе HIMARS, Стрелков сказал, что в результате ударов американских РСЗО на поле боя у него погибли некоторые знакомые: "К сожалению, некоторые мои товарищи побывали поблизости. Впечатления у них, конечно... Те, кто побывал в области поражения, к сожалению, уже ничего не могут рассказать. Те, кто непосредственно оказались накрыты".
Стрелков добавил, что HIMARS - серьезное оружие: «И не надо к нему относиться легкомысленно. А это оружие действительно современное. Может быть, не самое современное, но современное массовое. И по своим параметрам оно, к сожалению, значительно превосходит по точности попадания наши РСЗО типа "Смерч", "Ураган", не говоря уже о "Град". Это вообще ни о чем».