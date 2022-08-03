Абдуллаев воровал из дома семьи шехида фото
В селе Набур Гобустанского района совершена кража предметов домашнего обихода из дома семьи шехида. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившего обращения, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления ранее судимый местный житель Джейхун Абдуллаев.
Мужчина признался в содеянном и отметил, что сдавал краденое в пункты приема металлолома. По факту возбуждено уголовное дело, выясняется причастность задержанного к другим противоправным действиям.