Россия обвиняет США в создании коронавируса

COVID-19 развивается за счет новых вариантов вируса, это доказывает то, что пандемия «искусственно подпитывается», заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. Он выразил мнение, что «вбросами» неизвестных штаммов коронавируса занимаются США, пишут российские СМИ.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию»,— сказал Кириллов. Речь идет о программе Predict этого агентства.

Кириллов напомнил, что в ее рамках изучались новые виды коронавирусов и проводился отлов летучих мышей, которые являются переносчиками инфекции.