Байден потребовал от России освободить баскетболистку: «Чтобы она могла быть со своей женой»
Президент США Джо Байден назвал «недопустимым» судебное решение по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, приговоренной в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, и призвал к ее немедленному освобождению.
«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать упорно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее»,— говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
Сегодня, 4 июля, Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к 9 годам колонии и назначил штраф в размере 1 млн руб. за незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта и контрабанду наркотических средств в значительном размере. Спортсменка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли электронные сигареты с гашишным маслом.
Отметим, 17 апреля 2013 года в интервью журналу Sports Illustrated Бриттни Грайнер сделала публичный каминг-аут, официально объявив, что является лесбиянкой.