Гудрат Гасангулиев: «Мы не должны признавать право армян на спокойную жизнь, пока…»

«События в Карабах е являются очередным напоминанием странам, подписавшим заявление от 10 ноября и, в частности, Армении, о том, что необходимо соблюдать условия договора». Об этом журналистам заявил председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА), депутат Гудрат Гасангулиев.

Гудрат Гасангулиев отметил, что оккупационные военные соединения Армении должны быть выведены с территории Азербайджана, освобожден Лачин, открыта контролируемая Россией дорога в Нахчыван и выполнены другие пункты договора.

«Армения должна положить конец территориальным претензиям против Азербайджана и прекратить поддержку кровавого сепаратизма в Карабахе. Пока это не будет сделано, мы не должны признавать их право на спокойную жизнь. В противном случае, они будут затягивать переговоры еще 30 лет. Если Армения не будет проводить в отношении Азербайджана политику мира и добрососедства, жизнь этнических армян в Азербайджане будет невозможной. Они ни на секунду не должны забывать это. Президент Азербайджана знает, что мы должны сделать для восстановления суверенитета над Карабахом. Ильхам Алиев не хочет оставлять эту проблему будущим поколениям. Завтра президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным, и этот вопрос вновь будет обсужден. Да здравствуют Вооруженные Силы Азербайджана!», - сказал депутат.

Депутат также осудил некоторые силы, пытающиеся придать иной тон происходящим событиям.

«Можно не любить эту власть, но не радоваться нашим успехам в Карабахе, искать какие-то аргументы, пугать мнимым визитом Пелоси в Карабах - ничто иное, как предательство своей страны. К сожалению, Россия не выглядит заинтересованной в урегулировании конфликта и потому не оказывает давления на Армению. Она ограничивается лишь фразами, типа «стороны должны полностью выполнять условия трехстороннего соглашения». Азербайджан же хочет скорейшего подписания мирного договора для развития региона. Если помимо этого интересы Азербайджана и России совпадают в каком-либо вопросе, и это позволяет нам добиться успехов, то мы должны радоваться этому и расценивать как наш дипломатический успех. Если от этого выиграет и Россия, то пусть выигрывает. Нам главное добиться успехов в своем деле. Мы должны стараться, чтобы во всех чувствительных вопросах региональные державы были на стороне справедливости и поддерживали международное право», - сказал он.