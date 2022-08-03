Турция обнаружила доказательства того, что в момент, когда ее вооруженные силы проводили контртеррористическую операцию на территории северного Ирака, США имели контакты с курдской террористической организацией PПK/РКК (Рабочая Партия Курдистана).

По сообщению газеты «Йени Шафак», согласно письму, обнаруженному во время операции вооруженных сил Турции в северном Ираке против незаконной организации «Турецкое демократическое движение», являющейся политическим крылом РПК, американцы предупредили РПК о предстоящей операции.

Авторы письма, личность которых в новостях не раскрывается, уведомили также руководителей курдской организации, что во время следующей контртеррористической операции против РПК под кодовым названием «Пенс-Килит» турецкие вооруженные силы могут дойти до гор Кандиль, где расположены укрепленные базы курдов.