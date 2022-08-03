Американцы сдали Турцию курдам история одного письма
Турция обнаружила доказательства того, что в момент, когда ее вооруженные силы проводили контртеррористическую операцию на территории северного Ирака, США имели контакты с курдской террористической организацией PПK/РКК (Рабочая Партия Курдистана).
По сообщению газеты «Йени Шафак», согласно письму, обнаруженному во время операции вооруженных сил Турции в северном Ираке против незаконной организации «Турецкое демократическое движение», являющейся политическим крылом РПК, американцы предупредили РПК о предстоящей операции.
Авторы письма, личность которых в новостях не раскрывается, уведомили также руководителей курдской организации, что во время следующей контртеррористической операции против РПК под кодовым названием «Пенс-Килит» турецкие вооруженные силы могут дойти до гор Кандиль, где расположены укрепленные базы курдов.
Как уже сообщалось, 27 июля в ходе полицейской операции в Адане были задержаны 37 членов незаконной организации, связанной с РПК. Офицеры антитеррористического отдела полиции Турции изъяли у них оружие и большое количество документов, среди которых было письмо, отправленное в штаб-квартиру РПК в горах Кандиль представителями США. В нем руководителям организации рекомендовалось в связи с ожидаемой операцией турецкой армии перенести свой штаб в район, подконтрольный группировкам РПК/ОНС на севере Сирии.
Следует отметить, что «Сирийские демократические силы», состоящие из боевиков РПК/ОНС, поддерживаются правительством США.
Ранее турецкая армия объявила о новых военных операциях против РПК/ОНС на севере Сирии.