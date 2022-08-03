Япония выразила протест Китаю
Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что пять баллистических ракет, выпущенных Китаем, оказались в исключительной экономической зоне Японии (ИЭЗ) в рамках военных учений КНР.
Учения, крупнейшие в истории Китая в Тайваньском проливе, начались, как и было запланировано, в полдень и включали боевые стрельбы в водах к северу, югу и востоку от Тайваня, передает Reuters.
«Мы выразили решительный протест по дипломатическим каналам», - отметил Киши.
Зона простирается на 200 морских миль от внешних границ территориальных вод Японии, и в прошлом северокорейские ракеты попадали в другую часть ИЭЗ Японии.
Учения начались спустя два дня после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, и всего через несколько часов после того, как Китай заявил, что запланированная встреча между его министром иностранных дел и главой МИД Японии была отменена из-за заявления G7 по Тайваню.