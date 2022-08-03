Украинские военные вынуждены были покинуть шахту "Бутовка" в районе Авдеевки и Семигорье в направлении Бахмута. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

"На Краматорском и Бахмутском направлениях противник производит обстрелы наших войск с применением ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Также проводил наступательные штурмовые действия с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей", - сказал Громов.

По его словам, противник пытался завладеть Соледаром, блокировать с юго-восточного и восточного направлений Бахмут.