Депутат Фазиль Мустафа осудил исламскую пропаганду в провинциях Азербайджана

«Надо прямо спросить – что означают религиозные лозунги, расписанные на стенах мечетей? Ведь есть же аяты из Корана, нельзя ли словами Всевышнего украсить стены мусульманских молитвенных архитектурных сооружений? Это уже не религиозные, а политические лозунги. Политико-религиозная атрибутика стала выражать доминантное положение некоторых теократических государств в нашей стране. Полиция должна немедленно начать борьбу с религиозными лозунгами. Вера и молитва должны вдохновлять сердца, а не превращаться в орудие политической борьбы. В Азербайджане ряд государств ведет неприкрытую идеологическую диверсионную работу, подрывая устои светского государства. И эта борьба ведется под прикрытием религиозных лозунгов. Можем ли мы, азербайджанцы, начать светскую пропаганду, либо агитацию своих национально-духовных ценностей на территории этих стран? Сможем ли расписывать лозунги на улицах городов в этих странах, культивируя значимость Карабах а в общественном сознании? Нет, конечно. Поэтому надо начать борьбу с экспансионизмом».

Об этом в интервью haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Депутат убежден, что правоохранительные органы должны начать решительную борьбу с публичной религиозной пропагандой: «Каждый волен совершать религиозные обряды и ритуалы у себя дома. Никто не станет вмешиваться в личную жизнь и нарушать свободу вероисповедания. Но государство обязано бросить все силы на борьбу с проявлениями политико-религиозной пропаганды».

Отметим, что в последнее время в различных провинциях Азербайджана религиозные деятели шиитского толка начали активно пропагандировать идею исламизации государства и призывать людей к активной религиозной борьбе.