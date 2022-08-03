Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:59

Становится очевидным, что причиной недавней эскалации напряженности на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, стали действия незаконных армянских вооруженных формирований, которых в Армении и Ханкенди именуют «армией обороны». В этой связи следует считать закономерным и ожидаемым требование официального Баку о полной демилитаризации азербайджанских земель, находящихся под временным контролем миротворческих сил Российской Федерации. Направленное командованию миротворческих сил требование Азербайджана расформировать и обезоружить незаконные формирования основаны на трехстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года, в котором, в частности, оговорено, что вывод вооруженных сил Армении должен осуществляться параллельно с вводом миротворцев. Но, судя по всему, армянская сторона всячески уклоняется от выполнения этого обязательства.

Следует отметить, что в последнее время военно-политическое руководство Армении делает по этому поводу весьма противоречивые заявления. Так, секретарь Совбеза Армен Григорян подтвердил, что в ходе 44-дневной войны в Карабах «на помощь армии обороны Арцаха» были направлены части армянской армии. Кроме того, до войны в Карабахе проходила срочную службу часть призывников регулярной армии Армении. В этой связи Григорян уточнил, что после окончания 44-дневной войны новых призывников из Армении в Карабах не посылают, а те, кто был призван до войны, все еще дислоцированы в Карабахе, откуда будут демобилизованы к сентябрю нынешнего года. В свою очередь, заместитель начальника Генштаба Саак Саакян ранее сообщил журналистам, что граждане Армении могут служить в Карабахе, то есть, на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, «на основании контракта». И вот сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянских военнослужащих в Карабахе нет.