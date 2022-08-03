Главнокомандующий Армении потерял своих солдат и не может их найти заметки на полях
Становится очевидным, что причиной недавней эскалации напряженности на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, стали действия незаконных армянских вооруженных формирований, которых в Армении и Ханкенди именуют «армией обороны».
В этой связи следует считать закономерным и ожидаемым требование официального Баку о полной демилитаризации азербайджанских земель, находящихся под временным контролем миротворческих сил Российской Федерации.
Направленное командованию миротворческих сил требование Азербайджана расформировать и обезоружить незаконные формирования основаны на трехстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года, в котором, в частности, оговорено, что вывод вооруженных сил Армении должен осуществляться параллельно с вводом миротворцев.
Но, судя по всему, армянская сторона всячески уклоняется от выполнения этого обязательства.
Следует отметить, что в последнее время военно-политическое руководство Армении делает по этому поводу весьма противоречивые заявления. Так, секретарь Совбеза Армен Григорян подтвердил, что в ходе 44-дневной войны в Карабах «на помощь армии обороны Арцаха» были направлены части армянской армии. Кроме того, до войны в Карабахе проходила срочную службу часть призывников регулярной армии Армении.
В этой связи Григорян уточнил, что после окончания 44-дневной войны новых призывников из Армении в Карабах не посылают, а те, кто был призван до войны, все еще дислоцированы в Карабахе, откуда будут демобилизованы к сентябрю нынешнего года.
В свою очередь, заместитель начальника Генштаба Саак Саакян ранее сообщил журналистам, что граждане Армении могут служить в Карабахе, то есть, на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, «на основании контракта».
И вот сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянских военнослужащих в Карабахе нет.
«Официально подтверждено, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения», - подчеркнул премьер-министр.
В этой связи хочется напомнить, что Никол Пашинян является также Верховным главнокомандующим вооруженными силами Армении. Спрашивается, если заместитель начальника его Генштаба уверяет, что армянские призывники «служат в Карабахе по контракту», а секретарь Совбеза подтверждает, что на азербайджанской территории все еще находятся армянские призывники, которые будут демобилизованы только к концу августа, почему глава Кабинета министров Армении, выражаясь дипломатично, так беззастенчиво вводит в заблуждение и армянскую, и мировую общественность?
Действительно не знает, где служат его солдаты, или привычно лукавит?