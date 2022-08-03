Главнокомандующий Армении потерял своих солдат и не может их найти заметки на полях

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Становится очевидным, что причиной недавней эскалации напряженности на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, стали действия незаконных армянских вооруженных формирований, которых в Армении и Ханкенди именуют «армией обороны».

В этой связи следует считать закономерным и ожидаемым требование официального Баку о полной демилитаризации азербайджанских земель, находящихся под временным контролем миротворческих сил Российской Федерации.

Направленное командованию миротворческих сил требование Азербайджана расформировать и обезоружить незаконные формирования основаны на трехстороннем Соглашении от 10 ноября 2020 года, в котором, в частности, оговорено, что вывод вооруженных сил Армении должен осуществляться параллельно с вводом миротворцев.

Но, судя по всему, армянская сторона всячески уклоняется от выполнения этого обязательства.

Григорян не знает того, что знает Пашинян

Следует отметить, что в последнее время военно-политическое руководство Армении делает по этому поводу весьма противоречивые заявления. Так, секретарь Совбеза Армен Григорян подтвердил, что в ходе 44-дневной войны в Карабах «на помощь армии обороны Арцаха» были направлены части армянской армии. Кроме того, до войны в Карабахе проходила срочную службу часть призывников регулярной армии Армении.

В этой связи Григорян уточнил, что после окончания 44-дневной войны новых призывников из Армении в Карабах не посылают, а те, кто был призван до войны, все еще дислоцированы в Карабахе, откуда будут демобилизованы к сентябрю нынешнего года.

В свою очередь, заместитель начальника Генштаба Саак Саакян ранее сообщил журналистам, что граждане Армении могут служить в Карабахе, то есть, на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворцев, «на основании контракта».

И вот сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянских военнослужащих в Карабахе нет.

Получается, что Пашинян растерял своих солдат

«Официально подтверждено, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения», - подчеркнул премьер-министр.

В этой связи хочется напомнить, что Никол Пашинян является также Верховным главнокомандующим вооруженными силами Армении. Спрашивается, если заместитель начальника его Генштаба уверяет, что армянские призывники «служат в Карабахе по контракту», а секретарь Совбеза подтверждает, что на азербайджанской территории все еще находятся армянские призывники, которые будут демобилизованы только к концу августа, почему глава Кабинета министров Армении, выражаясь дипломатично, так беззастенчиво вводит в заблуждение и армянскую, и мировую общественность? 

Действительно не знает, где служат его солдаты, или привычно лукавит?