Учительница из России получила 5 лет за антивоенную речь: сдали ученики
Ленинский районный суд Пензы (Россия) приговорил к пяти годам лишения свободы условно учительницу английского языка Ирину Ген, выступившую с антивоенной речью на одном из уроков, пишет "Медуза".
Она признана виновной в распространении "фейков" об армии по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
По версии суда, учительница, "испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему", распространила "заведомо ложную информацию" об армии, рассказав ученикам, что российские военные обстреляли роддом в Мариуполе и хотели свергнуть правительство Украины. Ирине Ген также запрещено в течение трех лет заниматься преподавательской деятельностью.
Учительница выступила с антивоенной речью перед восьмиклассниками 18 марта, объясняя им, почему они не смогут поехать на соревнования в Чехию. Уголовное дело на Ирину Ген было заведено после того, как один из учеников передал сделанную на диктофон запись ее выступления в правоохранительные органы.