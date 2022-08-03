Учительница из России получила 5 лет за антивоенную речь: сдали ученики

По версии суда, учительница, "испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему", распространила "заведомо ложную информацию" об армии, рассказав ученикам, что российские военные обстреляли роддом в Мариуполе и хотели свергнуть правительство Украины. Ирине Ген также запрещено в течение трех лет заниматься преподавательской деятельностью.

Учительница выступила с антивоенной речью перед восьмиклассниками 18 марта, объясняя им, почему они не смогут поехать на соревнования в Чехию. Уголовное дело на Ирину Ген было заведено после того, как один из учеников передал сделанную на диктофон запись ее выступления в правоохранительные органы.