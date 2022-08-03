Лишь вмешательство британской полиции спасло азербайджанских дипломатов. Экстремистов выдворили из здания и задержали.

Сегодня, 4 августа, неизвестные радикальные религиозные группировки захватили посольство Азербайджана в Лондоне. Религиозные фанатики ворвались в здание посольства, предав огню и мечу все на своем пути. Безумцы сняли государственный флаг Азербайджана и вывесили религиозные знамена.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с экстренным заявлением, в котором осудило вероломный захват диппредставительства Азербайджана. «Захват посольства и угроза, нависшая над азербайджанскими дипломатами, являются грубым нарушением Венской Конвенции», - говорится в заявлении.

Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, по предварительным данным религиозная группировка совершила чудовищный акт вандализма под влиянием спецслужб одного из шиитских государств.

Позже стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя шиитская экстремистская организация Союз слуг Махди. Организация создана шиитскими священнослужителями выходцами из Кувейта, которые с недавних пор проживают в Лондоне.

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Лондоне, государственный флаг и государственные атрибуты восстановлены на здании посольства.

Haqqin.az вернется к этому громкому политическому преступлению.