Администрация президента США Джо Байдена отложила плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы не возникло дополнительного напряжения в отношениях с Китаем в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военно-воздушные силы США планировали провести тестовый запуск Minuteman III на этой неделе с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, но глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отложить его во избежание дальнейшего обострения отношений с Китаем.

"Это давно запланированное испытание, но оно откладывается, чтобы устранить какие-либо недоразумения, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", - сказал на условиях анонимности представитель Минобороны США.

Один из источников The Wall Street Journal предположил, что испытание может быть отложено на 10 дней. Официально Пентагон отказался от комментариев.