Захарова предложила Блинкену схватить Лаврова за брюки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Госсекретарю США Энтони Блинкену схватить министра иностранных дел России Сергея Лаврова за брюки, пишут российские СМИ.
"За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов", – заметила дипломат.
Захарова также в шутку предложила ввести в дипломатической академии МИД России специальный курс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки".
Ранее в Белом доме заявили, что Блинкен будет искать возможность контакта с Лавровым в Камбодже на полях министерской встречи АСЕАН, чтобы обсудить вопрос обмена заключенными. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что если будет возможность "поймать Лаврова за пуговицу", то Блинкен это сделает.