ЕС ввел санкции против Януковича и его сына

Евросоюз включил в свой санкционный список экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Причиной введения ограничений названа роль в «подрыве территориальной целостности Украины», в случае с Александром Януковичем – «проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе».

«Совет добавил пророссийского бывшего президента Украины Виктора Федоровича Януковича и его сына Александра Викторовича Януковича в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства», - сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.