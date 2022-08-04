Медведев поддержал «Гоблина»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, известного как «Гоблин», в связи с удалением его канала видеохостингом YouTube. Политик в своем комментарии пообещал «отомстить» за это, пишут российские СМИ.

"Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим", - написал Медведев в комментариях на странице Пучкова, сопроводив текст подмигивающим смайликом.

Пучков известен своими закадровыми переводами фильмов, в том числе таких как "Бешеные псы", "Криминальное чтиво" и другие.